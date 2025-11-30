В Госдуме рассказали о завершении эпохи WhatsApp*: ему нашли замену

Работа мессенджера WhatsApp* в России завершается. Создание российского аналога для его импортозамещения находится на завершающей стадии. Об этом сообщил председатель профильного комитета Госдумы Сергей Боярский.
«Получаю много просьб прокомментировать перспективы работы мессенджера WhatsApp* в России. Мое мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы MAX работа по импортозамещению WhatsApp* успешно завершается», — написал он на платформе MAX.
Как заявил Боярский, у мессенджера WhatsApp* была возможность наладить работу с регулирующими органами России. Но со стороны компании не было предпринято никаких попыток к этому.
Исходя из этого, Боярский не видит более веских причин и дальнейшего смысла продолжать «потакать американской экстремистской Meta** и ее мессенджеру». Он добавил, что это связано с угрозами безопасности, утечками и демонстративным нежеланием компании выполнять требования законодательства РФ.
Как сообщил в пятницу Роскомнадзор, мессенджер может быть полностью заблокирован, если он продолжит игнорировать нормы российского права. Отмечается, что ограничительные меры применяются поэтапно. При этом россиянам советуют осваивать национальные аналоги мессенджера.
В Роскомнадзоре объяснили, что мессенджер задействован в планировании терактов в РФ, вербовке боевиков, а также в мошенничестве и других противоправных действиях против россиян.
На днях пользователи WhatsApp* отметили заторможенность отправки сообщений. Как пояснили в Роскомнадзоре, это действуют ограничительные меры.
Аналитик Эльдар Муртазин назвал точную дату отключения мессенджера в стране. По его словам, WhatsApp* будет недоступен для общения через два месяца.
Кроме этого, масштабный сбой в работе WhatsApp* был зафиксирован 28 ноября. Он затронул пользователей по всему миру. Сервис не отправлял сообщения ни по Wi-Fi, ни через мобильные сети, независимо от оператора связи. Тогда на Москву и Санкт-Петербург пришлось 53% всех жалоб (38% и 15% соответственно).
* — Принадлежит корпорации Meta**, которая признана экстремистской на территории России.
** — Признана экстремистской на территории России.