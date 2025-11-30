В Госдуме рассказали о завершении эпохи WhatsApp*: ему нашли замену

Кроме этого, масштабный сбой в работе WhatsApp* был зафиксирован 28 ноября. Он затронул пользователей по всему миру. Сервис не отправлял сообщения ни по Wi-Fi, ни через мобильные сети, независимо от оператора связи. Тогда на Москву и Санкт-Петербург пришлось 53% всех жалоб (38% и 15% соответственно).