Синоптик Ильин: в первую неделю декабря воздух в Москве прогреется до +6 градусов

Тем временем, эксперты предупреждают, что зимой автовладельцам стоит внимательнее следить за своим авто. Машина в холодное время года испытывает повышенные нагрузки, а резкие перепады температур могут привести к неожиданным поломкам. Многие проблемы, которые кажутся незначительными в теплое время года, в зимний сезон превращаются в серьезные неисправности, требующие срочного ремонта, пишет Российская газета.