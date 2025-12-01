Синоптик Ильин: в первую неделю декабря воздух в Москве прогреется до +6 градусов

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в декабре. Первый зимний месяц в 2025 году ожидается аномально теплым, погода будет стоять нетипичная для этого времени года.
В первую неделю декабря Москва никак не ощутит наступление зимы, столбики термометров будут превышать нулевую отметку.
В первую неделю декабря температура воздуха окажется в границах выше климатической нормы на 4−6 градусов — воздух прогреется от 0 до + 6. А вот в Московской области возможен легкий мороз. Первая половина недели обойдется без осадков, пишет aif.ru.
К пятнице атмосферное давление понизится до 756 миллиметров ртутного столба.
В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что зимы в столице становятся короче, а вот осень, наоборот, продолжительной.
Причиной тому — климатические изменения.
Кстати, в некоторых регионах станы в конце ноября уже были зафиксированы морозы до — 50 градусов. Такие данные получили метеостанции в Юрты (Иркутская область) и Усть-Нера (Якутия), сообщает ОТР.
А вот привычная зима в Центральной России ожидается лишь во второй половине декабря. Устойчивый снежный покров ожидается только к концу месяца, пишет Газета.ru.
Тем временем, эксперты предупреждают, что зимой автовладельцам стоит внимательнее следить за своим авто. Машина в холодное время года испытывает повышенные нагрузки, а резкие перепады температур могут привести к неожиданным поломкам. Многие проблемы, которые кажутся незначительными в теплое время года, в зимний сезон превращаются в серьезные неисправности, требующие срочного ремонта, пишет Российская газета.