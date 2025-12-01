Что можно и нельзя делать в день Платона и Романа 1 декабря на Зимоуказатель

Православная церковь 1 декабря вспоминает святых Платона и Романа. В народе принято отмечать день Платона и Романа. Вместе с тем есть еще одно название — Зимоуказатель. Все дело в том, что в названный день следили за погодой, чтобы узнать, какой выдастся зима.
Что нельзя делать 1 декабря.
Не рекомендуется 1 декабря выбрасывать детские игрушки, так как вместе с ними может уйти удача. Не следует жаловаться на судьбу. Подобное может грозить неприятностями. Кроме того, день не подходит для совместной работы с кем бы то ни было. Это может спровоцировать ссору.
Что можно делать 1 декабря.
По традиции, 1 декабря было принято молиться святым, просить помощи благополучно пережить зиму. А еще в карман старались положить самую крупную монету и носить весь год. Это поможет привлечь доход.
Согласно приметам, метель указывает, что мести будет и на Масленицу. В том случае, если сильный ветер, то зима выдастся ветреной.
