Народный календарь. Как обрести счастье на Введенье, 4 декабря

Православные 4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник прозвали Введеньем и считали одним из главных зимних торжеств.
В старину считали, что в эту дату зима окончательно вступает в свои права. С праздником связано множество важных народных ритуалов и гаданий. Например, в Полесье в этот день принято готовить вареники с ягодами. В один из них нужно положить монетку: считается, что тот, кто найдет копейку, станет счастливым.
Девушки в этот день освящали воду. Они собирались в местах, где три ручья сходились в одно русло, набирали воду в кувшин, поджигали два полена, и когда огонь хорошо разгорался, держали их над миской и наливали воду так, чтобы она прошла между двумя огнями. В этот момент нужно было читать заговоры. Считалось, что такой ритуал поможет девушке найти себе суженого.
Приметы погоды:
Если в этот день выпало много снега, значит, зима будет снежной и морозной.
4 декабря морозно и солнечно — зима будет мягкой и относительной теплой.
Издалека слышен колокольный звон — к похолоданию.
Если колокольный звон глухой, значит надвигается снегопад.
Лошадь упрямится — скоро снег выпадет.
Именины отмечают: Яков, Федор, Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Герасим, Илья, Иван, Марк, Максим, Михаил, Павел, Прасковья, Петр, Фаддей.