Народный календарь. Как обрести счастье на Введенье, 4 декабря

Девушки в этот день освящали воду. Они собирались в местах, где три ручья сходились в одно русло, набирали воду в кувшин, поджигали два полена, и когда огонь хорошо разгорался, держали их над миской и наливали воду так, чтобы она прошла между двумя огнями. В этот момент нужно было читать заговоры. Считалось, что такой ритуал поможет девушке найти себе суженого.