Алмазы пламенные: «АукцЫон» ищет сокровища, keiyaA учит физику

Каждый новый альбом команды Леонида Федорова становится событием — благо выходят они не так уж часто (предыдущий, напомним, был аж пять лет назад, в полузабытую «эпоху ковида»), а поводов для споров и обсуждений дают неизменно предостаточно. При этом ни музыка, ни тексты никоим образом не тяготеют к эпатажу в духе ранней истории питерской группы — все вроде бы чинно-благородно, ан… в тихом омуте известно кто водится. Так и с «Сокровищем» — после меланхолически-благостных «Мечт» Федоров вдруг вернулся с настоящим рок-н-ролльным напором. Первый же трек, «Борода», выпущенный на видео в качестве сингла, задает темп и размер — с напором стародавней «Дороги», хотя и без ее звуковой прозрачности. Остальные семь композиций более эклектичны, что, однако, только добавляет силы альбому.