Овечкин забросил 909-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Айлендерс»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин увеличил свой счёт в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 909-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Матч закончился со счётом 4:1 в пользу «Вашингтона».

Источник: Life.ru

909-й гол Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Видео X / Washington Capitals.

В текущем сезоне капитан «Вашингтона» демонстрирует стабильную результативность, набрав 25 очков (12 голов и 13 передач) в 26 играх. Овечкину также удалось продлить личную серию с набранными очками до четырёх матчей подряд.

Ранее российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл две результативные голевые передачи в матче против «Детройт Ред Уингс».​ Тем самым он повторил успех нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Хоккеист продлил в двадцатый раз за карьеру результативную серию до восьми и более матчей. Кучеров оказался четвёртым действующим игроком, совершившим такой успех.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.