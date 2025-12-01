Овечкин забросил 909-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Айлендерс»

Ранее российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл две результативные голевые передачи в матче против «Детройт Ред Уингс».​ Тем самым он повторил успех нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Хоккеист продлил в двадцатый раз за карьеру результативную серию до восьми и более матчей. Кучеров оказался четвёртым действующим игроком, совершившим такой успех.