Симоньян: военные должны стать элитой общества не только на словах

Симоньян считает, что военные должны стать элитой общества не только на словах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Военные, врачи, ученые и инженеры должны стать элитой общества не только на словах, это нужно подкреплять и финансово, считает главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Мы должны сделать так, чтобы это были не просто слова “военные — элита нашего общества”, а чтобы это как-то подкреплялось. И финансово тоже. Потому что элитой является не хозяин ларька, даже если этот ларек — это супермаркет», — сказала Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Симоньян подчеркнула, что этот вопрос нужно как-то решать, например, за счет нового повышения налога для богатых.

«И не может быть такого разрыва в качестве жизни хозяина ларька и военного. Не может официант в Москве зарабатывать больше, чем военный», — подчеркнула Симоньян.

