Симоньян: военные должны стать элитой общества не только на словах

«Мы должны сделать так, чтобы это были не просто слова “военные — элита нашего общества”, а чтобы это как-то подкреплялось. И финансово тоже. Потому что элитой является не хозяин ларька, даже если этот ларек — это супермаркет», — сказала Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».