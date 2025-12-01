Календарь на 1 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот спортивный праздник Россия впервые отметила в 2007 году. Его инициатором выступил легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк. Дата 1 декабря выбрана не случайно, в этот день в 1946 году в СССР была создана Федерация хоккея. В том же году прошел первый чемпионат страны. Все это положило начало славным победам советских спортсменов. Сборная СССР по хоккею семь раз брала олимпийское золото и 22 раза побеждала на чемпионатах мира.