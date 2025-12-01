Ричмонд
+8°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умеров оценил переговоры с Соединенными Штатами

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, в воскресенье, 30 ноября, назвал встречу с Соединенными Штатами во Флориде продуктивной и успешной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, в воскресенье, 30 ноября, назвал встречу с Соединенными Штатами во Флориде продуктивной и успешной.

— К настоящему времени встреча была продуктивной и успешной, — сказал он журналистам.

По его словам, стороны обсудили будущее Украины и важные для нее вопросы. Секретарь СНБО пообещал предоставить больше информации позже, передает РИА Новости.

В этот же день госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио назвал продуктивными идущие во Флориде переговоры с представителями Украины.

На американо-украинских переговорах во Флориде обсуждаются график выборов на Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа.

Встреча началась вечером того же дня. Рустем Умеров находится на постоянной связи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а по итогам переговоров сразу отчитается перед ним.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше