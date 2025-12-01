Умеров оценил переговоры с Соединенными Штатами

На американо-украинских переговорах во Флориде обсуждаются график выборов на Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа.