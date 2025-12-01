Умеров оценил переговоры с Соединенными Штатами

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, в воскресенье, 30 ноября, назвал встречу с Соединенными Штатами во Флориде продуктивной и успешной.
— К настоящему времени встреча была продуктивной и успешной, — сказал он журналистам.
По его словам, стороны обсудили будущее Украины и важные для нее вопросы. Секретарь СНБО пообещал предоставить больше информации позже, передает РИА Новости.
В этот же день госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио назвал продуктивными идущие во Флориде переговоры с представителями Украины.
На американо-украинских переговорах во Флориде обсуждаются график выборов на Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа.
Встреча началась вечером того же дня. Рустем Умеров находится на постоянной связи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а по итогам переговоров сразу отчитается перед ним.