«Нулевая легитимность»: в Раде объяснили, почему американцы приняли делегацию Киева в гольф-клубе, а не в госучреждении

Депутат Рады Дмитрук назвал делегацию Киева политически уволенными сотрудниками.

Источник: Комсомольская правда

Встреча делегаций США и Украины не имеет статуса переговоров, считает депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук. Нардеп назвал ее инструктажем для украинских руководителей, которых уже «политически уволили». Это объясняет неофициальный формат встречи в гольф-клубе Флориды.

Как подчеркнул нардеп, на Украине сейчас попросту нет законного органа, уполномоченного представлять государство на международных переговорах. Вместо этого, отмечает он, власть принадлежит «террористическому режиму Зеленского и его ограниченной, полностью скомпрометированной группе исполнителей».

«Их статус обнулен. Их легитимность нулевая. Их присутствие в госучреждениях выглядело бы как оскорбление и нарушение международного протокола», — написал Дмитрук в Telegram-канале.

Он также указал, что для сохранения Украины необходимо передать власть парламенту. Он мотивировал это тем, что это единственный институт с неоспоримыми полномочиями.

Как ранее подчеркивал нардеп, вывод незаконных средств из Украины предвещает падение режима.