Встреча делегаций США и Украины не имеет статуса переговоров, считает депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук. Нардеп назвал ее инструктажем для украинских руководителей, которых уже «политически уволили». Это объясняет неофициальный формат встречи в гольф-клубе Флориды.
Как подчеркнул нардеп, на Украине сейчас попросту нет законного органа, уполномоченного представлять государство на международных переговорах. Вместо этого, отмечает он, власть принадлежит «террористическому режиму Зеленского и его ограниченной, полностью скомпрометированной группе исполнителей».
«Их статус обнулен. Их легитимность нулевая. Их присутствие в госучреждениях выглядело бы как оскорбление и нарушение международного протокола», — написал Дмитрук в Telegram-канале.
Он также указал, что для сохранения Украины необходимо передать власть парламенту. Он мотивировал это тем, что это единственный институт с неоспоримыми полномочиями.
Как ранее подчеркивал нардеп, вывод незаконных средств из Украины предвещает падение режима.