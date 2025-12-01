«Огород с дырам»: тренер ФК «Челябинск» жестко раскритиковал выделенное футбольное поле

«“Факел” — это очень хорошая команда, и в нынешней Первой лиге, на мой взгляд, лучшая, и зачем заниматься тем, чем занимался “Факел” в предыгровой день — а, как я понимаю, “Факел” делает это системно — мне непонятно. Почему нельзя давать командам соперника тренироваться на искусственном поле в предыгровой день, а предоставлять поле у школ, где просто огород с дырами и непонятным освещением? У нас это засняли, выкладывали в сеть — это не просто не солидно, это колхоз в плане организации!» — приводит ТАСС слова тренера.