В ХМАО сотрудники МЧС устроили гендер-пати в пожарной части. Видео

Специальный фейерверк был помещен в огнетушитель пожарной машины. В условленное время в воздух был выпущен дым розового цвета. Это означала, что в семье спасателя скоро родится девочка. Как оказалось это и было их мечтой, так как супруги уже воспитывают троих сыновей.