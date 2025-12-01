Нутрициолог Тиханычева: зимой стоит исключить смузи и овсянку из рациона

Зимой организм нуждается в особой поддержке, и питание служит одной из важных составляющих. То, что подходит для питания в теплое время года, может нанести вред в холодное. Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, что с приходом холода метаболизм ускоряется, нужно больше энергии для обогрева, поддержки иммунитета.
— В этот период многие замечают тягу к сытной и плотной пище, и это совершенно естественно, — говорит эксперт порталу Страсти.
Основой рациона в этот период должны стать наваристые бульоны, запеканки, тушеные блюда. Белки и жиры, в том числе полезные — скумбрия, сельдь, палтус. Сезонные овощи и фрукты, ферментированные продукты (квашеная капуста, кимчи, бочковые огурцы и тд.), специи.
Пить лучше теплую кипяченую воду, травяные чаи, морсы. А вот от свежих салатов и смузи лучше отказаться. Причина в том, что смузи обладают охлаждающими свойствами.
Некоторые продукты могут провоцировать влажный кашель и насморк — это сладости, молочные продукты, бананы, овсянка, белый хлеб, авокадо.
Дневной сон лучше ограничить, так как он замедляет обмен веществ. Ночью спать 7−9 часов, а для облегчения пробуждения ставить световой будильник, который делает этот процесс более приятным. Дополнительному свету в целом необходимо уделять больше внимания: по возможности бывать на улице в дневное время, а вечером использовать искусственный свет и дома, и в офисе, пишет Российская газета.
С наступлением зимы в рационе людей становится меньше белков и микронутриентов, что повышает риск простудных заболеваний. Об этом Life.ru сообщил кандидат медицинских наук, врач-элементолог Андрей Скальный.