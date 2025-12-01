Нутрициолог Тиханычева: зимой стоит исключить смузи и овсянку из рациона

Дневной сон лучше ограничить, так как он замедляет обмен веществ. Ночью спать 7−9 часов, а для облегчения пробуждения ставить световой будильник, который делает этот процесс более приятным. Дополнительному свету в целом необходимо уделять больше внимания: по возможности бывать на улице в дневное время, а вечером использовать искусственный свет и дома, и в офисе, пишет Российская газета.