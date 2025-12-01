Ричмонд
Минобороны РФ: силы ПВО за вечер сбили десять беспилотников ВСУ

Над Белгородской областью уничтожили девять беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные за три с половиной часа уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

БПЛА противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:30 мск. Речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

Украинские дроны уничтожили в Белгородской области и над акваторией Чёрного моря. Над Белгородской областью ликвидировано девять беспилотников.

«В период с 20:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: девять БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные РФ уничтожили над российским регионами 33 украинских беспилотника самолётного типа. Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины были ликвидированы в ночь на воскресенье.

