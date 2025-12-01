Во всем мире начались массовые отмены рейсов. Виноват в этом исключительно авиагигант Airbus. Там объявили о срочном отзыве тысяч своих самолетов А320. А затем предупредили: следует ожидать сбоев в расписаниях полетов. И понеслось!
Air France уже отменила 35 рейсов. Японская авиакомпания All Nippon перенесла 65 полетов. В работе индийских авиакомпаний IndiGo, Air India и Air India Express также возникли перебои.
В крупнейшем перевозчике США American Airlines сначала заверили своих клиентов, что все их 480 А320 не столкнулся с проблемами. Однако затем и там вынуждены были признать, что 340 из их самолетов все же останутся на земле до новых распоряжений. В другой американской компании Delta заявили, что у них «пострадало» 50 самолетов.
«На части нашего авиапарка будет проведена перекалибровка программного обеспечения и технических характеристик, что приведет к увеличению времени между выполнением ограниченного количества рейсов и некоторым задержкам в нашем рабочем графике», — сообщили в саудовском авиаперевозчике Flynas.
Самый универсальный брак.
По всему миру сейчас летает порядка шести тысяч А320. И теперь практически все они нуждаются в срочной замене компьютерного оборудования и программного обеспечения. Таков итог технического анализа, который пришлось провести специалистам из Airbus после произошедшего в октябре этого года в США инцидента с одним из их самолетов.
Тогда на борту пассажирского А320 американской компании JetBlue пострадало три человека. Рейс из мексиканского Канкуна в Нью-Джерси начал терять высоту и был вынужден совершить экстренную посадку.
Проверка того инцидента закончилась только сейчас. Очевидно, были выявлены серьезные проблемы в техническом состоянии самолетов А320, которые ранее в Airbus называли «самыми универсальными». Теперь же там заявляют о необходимости «немедленно прекратить полеты».
Было установлено, что интенсивное солнечное излучение может повредить данные на борту, необходимые для системы управления полетом. В Airbus также признали, что замена компьютерного оборудования может занять нескольких недель.
Огромная головная боль.
— Это худший момент для отзыва самолетов Airbus 320, — заявил в эфире корреспондент Sky News в США Дэвид Блэвинс. — День благодарения — самый загруженный туристический праздник в году: шесть миллионов человек путешествуют по воздуху. И это только в США.
В Штатах ежедневно осуществляется 44 000 рейсов. Министр транспорта США Шон Даффи продолжает настаивать, что воздушное перевозки остаются безопасными. «Но решение Airbus стало огромной головной болью и лишь усилило тревогу за будущее мирового авиастроения», — считает Блэвинс.
Тем временем, в Росавиации уточнили, что директива Airbus по обновлению ПО не будет касаться Airbus A320, которые эксплуатируются авиакомпаниями из России.
Источник: KP.RU.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
ЕС вмешался в парламентские выборы в Молдове в 10 раз сильнее, чем Россия: Победа ПАС была заранее прописана в Брюсселе, обеспечена цензурой и манипуляциями с голосами диаспоры.
Об этом сообщается в докладе доктора Нормана Льюиса «Щит против демократии» (далее…).
Румынский паспорт на продажу: Кто получает выгоду, и причем здесь Молдовы и почему это геополитический козырь.
Ни одна цивилизованная страна так бессовестно и открыто не торгует своими паспортами, как Румыния (далее…).
Религиозный скандал в Молдове: 800 храмов Молдавской митрополии будут переданы румынской церкви.
Бессарабская митрополия выиграла суд против Молдавской митрополии (далее…).