Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России с 1 декабря начал действовать новый сбор биометрии с мигрантов: что изменилось

В России начался новый этап эксперимента по сбору биометрии с мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Сбор биометрических данных у въезжающих в Россию иностранцев станет повсеместным. Согласно постановлению правительства, такой эксперимент с 1 декабря расширили на все пункты пропуска при наличии необходимого оборудования.

Период действия изменений установлен с 1 декабря этого года по 30 июня 2026 года включительно.

При этом эксперимент не затрагивает следующие категории лиц: сотрудников межправительственной фельдъегерской связи, граждан Беларуси, дипломатов и консульских работников в РФ, должностных лиц международных организаций, владельцев дипломатических и служебных паспортов, въезжающих с официальными целями, иностранцев с дипломатическими или служебными визами, а также детей до шести лет.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что иностранцев следует пускать в РФ только с медсправкой и полисом.