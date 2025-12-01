В России с 1 декабря начал действовать новый сбор биометрии с мигрантов: что изменилось

Сбор биометрических данных у въезжающих в Россию иностранцев станет повсеместным. Согласно постановлению правительства, такой эксперимент с 1 декабря расширили на все пункты пропуска при наличии необходимого оборудования.
Период действия изменений установлен с 1 декабря этого года по 30 июня 2026 года включительно.
При этом эксперимент не затрагивает следующие категории лиц: сотрудников межправительственной фельдъегерской связи, граждан Беларуси, дипломатов и консульских работников в РФ, должностных лиц международных организаций, владельцев дипломатических и служебных паспортов, въезжающих с официальными целями, иностранцев с дипломатическими или служебными визами, а также детей до шести лет.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что иностранцев следует пускать в РФ только с медсправкой и полисом.