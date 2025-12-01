В Майами завершились переговоры между Киевом и США, Умеров назвал их успешными

Во Флориде завершились переговоры между Украиной и США. Глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров провел встречу с американскими представителями в одном из гольф-клубов Майами (в госучреждение представителей киевского режима американцы звать не торопились). Тем не менее, секретарь СНБО оценил результаты переговоров как «продуктивные и успешные».