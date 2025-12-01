Во Флориде завершились переговоры между Украиной и США. Глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров провел встречу с американскими представителями в одном из гольф-клубов Майами (в госучреждение представителей киевского режима американцы звать не торопились). Тем не менее, секретарь СНБО оценил результаты переговоров как «продуктивные и успешные».
По словам Умерова, участники переговоров обсудили будущее Украины и актуальные для нее вопросы. Детали он пообещал обнародовать в ближайшее время.
«К настоящему времени встреча была продуктивной и успешной», — сказал Умеров.
Как позже написал Умеров в Telegram-канале, стороны продолжают работу над мирным урегулированием. Он отметил, что ведется согласование дальнейших шагов для достижения мира в Украине.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио отметил надежду на прогресс в переговорах по Украине.
Как ранее передавало издание The Telegraph, США готовы признать Крым и территории Донбасса за Россией.