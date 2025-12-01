Ричмонд
Школьникам на Камчатке запретили костюмы зарубежных персонажей на Новый год

На Камчатке школьникам запретили на Новый год наряжаться в зарубежных персонажей. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщил портал «Камчатка-Информ».

Родителям учеников отправили рекомендации от педагогов-организаторов относительно праздничного дресс-кода. Согласно требованиям, дети должны наряжаться в персонажей русских народных сказок и традиционные образы. В перечень разрешенных персонажей попали Красная Шапочка, Колобок, Баба-яга, Змей Горыныч и другие.

При этом запрещены костюмы зарубежных персонажей комиксов и мультфильмов, включая Человека-паука, Эльзу, Супермена и Леди Баг. Дополнительным требованием стало отсутствие в костюмах любого оружия — пистолетов, мечей, сабель, а также волшебных палочек. Организаторы указали, что данные предметы могут мешать школьникам при движении.

— Родители в чатах, обсуждая нововведения, в недоумении, в каком списке семь добрых гномиков с Белоснежкой, и почему забыли про многими поколениями любимых детьми четырех мушкетеров, — сказано в публикации.

Эксперты прогнозируют, что заработные платы Деда Мороза и Снегурочки к Новому году взлетят до 300 тысяч рублей. У аниматора-экскурсовода Полины Глаголевой, выступающей в качестве Снегурочки, «Вечерняя Москва» узнала об особенностях работы.