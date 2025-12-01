В Минпромторге назвали процент покупателей, которых не затронет новый утильсбор

С 1 декабря в России начали действовать обновленные правила расчета утилизационного сбора для легкового транспорта. Теперь размер базовой ставки определяется типом и объемом двигателя машины. При этом его мощность влияет на специальный коэффициент, который рассчитывается по прогрессивной шкале. Для автовладельцев, которые ввозят автомобили мощностью до 160 л. с. для личных нужд, продолжают действовать льготные коэффициенты.