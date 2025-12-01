В Минпромторге назвали процент покупателей, которых не затронет новый утильсбор

Новые правила расчета утильсбора не затронут почти 80% российских автовладельцев, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он пояснил, что большинство автомобилей в стране имеют мощность до 160 л.с. Именно на эту категорию корректировка сбора распространяться не будет.
«Если реплицировать планы по ввозу на тот рынок, который уже сложился за все эти десятилетия, можно сказать, что порядка 80% потребителей мы не затрагиваем этими изменениями», — сказал Алиханов.
С 1 декабря в России начали действовать обновленные правила расчета утилизационного сбора для легкового транспорта. Теперь размер базовой ставки определяется типом и объемом двигателя машины. При этом его мощность влияет на специальный коэффициент, который рассчитывается по прогрессивной шкале. Для автовладельцев, которые ввозят автомобили мощностью до 160 л. с. для личных нужд, продолжают действовать льготные коэффициенты.
Как ранее заверил Алиханов, отечественным машинам не грозит подорожание из-за изменений утильсбора.