Киевские власти навредили сами себе, ограничив права русских людей, заявила главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она уточнила, что украинские власти оказали себе «страшную медвежью услугу».
«Здесь можно ещё поиронизировать над тем, что услуга медвежья, а медведь — символ России. Так вот, они эту самую услугу, являющуюся символом России, себе оказали, когда они стали ограничивать права русских и, попросту говоря, гнобить русских на русской земле», — сказала Симоньян.
Комментарий прозвучал в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым.
Симоньян подчеркнула, что РФ защищает права русских на русской земле.
Ранее Маргарита Симоньян заявила, что её вызвали в Шевченковский районный суд Киева в связи с обвинениями по нескольким уголовным статьям на Украине. Она с иронией прокомментировала эти действия украинской стороны.