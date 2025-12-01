Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян: Киев оказал себе медвежью услугу, ограничив права русских людей

Симоньян уточнила, что РФ защищает права русских на русской земле.

Источник: Аргументы и факты

Киевские власти навредили сами себе, ограничив права русских людей, заявила главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она уточнила, что украинские власти оказали себе «страшную медвежью услугу».

«Здесь можно ещё поиронизировать над тем, что услуга медвежья, а медведь — символ России. Так вот, они эту самую услугу, являющуюся символом России, себе оказали, когда они стали ограничивать права русских и, попросту говоря, гнобить русских на русской земле», — сказала Симоньян.

Комментарий прозвучал в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым.

Симоньян подчеркнула, что РФ защищает права русских на русской земле.

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что её вызвали в Шевченковский районный суд Киева в связи с обвинениями по нескольким уголовным статьям на Украине. Она с иронией прокомментировала эти действия украинской стороны.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше