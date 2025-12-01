Симоньян: Киев оказал себе медвежью услугу, ограничив права русских людей

«Здесь можно ещё поиронизировать над тем, что услуга медвежья, а медведь — символ России. Так вот, они эту самую услугу, являющуюся символом России, себе оказали, когда они стали ограничивать права русских и, попросту говоря, гнобить русских на русской земле», — сказала Симоньян.