В США не летят самолеты: непогода парализовала авиасообщение в крупнейших городах Штатов

В США разгулявшаяся непогода парализовала авиасообщение между крупнейшими городами страны. На настоящий момент известно о не менее чем 8 тысячах отмененных или задержанных авиарейсах в Соединенных Штатах. Такая информация содержится данных специализированного портала FlightAware.
«Задержаны 7 460 рейсов, вылеты еще 664 авиарейсов отменены», — следует из опубликованных данных.
Телеканал CBS News сообщает подробности. По его данным, наибольшее число задержанных и отмененных авиарейсов приходится на такие крупные воздушные гавани, как аэропорты Нью-Йорка, Бостона (штат Массачусетс), Чикаго (штат Иллинойс), Детройта (штат Мичиган) и Миннеаполиса (штат Миннесота).
Ранее KP.RU сообщил, что в США массовая авария с участием около 45 автомобилей парализовала движение по межштатной автомагистрали I-70 в западном направлении в районе Терре-Хоут, к востоку от границы Иллинойса и Индианы.