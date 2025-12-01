Стала известна дата встречи Путина и Уиткоффа в Москве

Американский спецпредставитель Стив Уиткофф прибудет в Москву 1 декабря. Через сутки, 2 декабря, он должен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом информирует агентство AFP. «Уиткофф направится в Москву в понедельник … Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным ожидаются во вторник», — передает агентство.
Как подчеркивал ранее президент России, его встречи со спецпредставителем США Уиткоффом проходят в конструктивном и деловом ключе. Путин также акцентировал, что ожидает встречи с Уиткоффом в столице.
По словам главы Белого дома Дональда Трампа, встреча его спецпредставителя с российским лидером как раз была запланирована на один из дней текущей недели.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится с Уиткоффом в начале следующей недели.