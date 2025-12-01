Эксперт по безопасности Бедеров: мошенники обманывают россиян, обещая подарки

Эксперт по безопасности Игорь Бедеров предупредил россиян о новой двухступенчатой схеме обмана россиян. Преступники совмещают обман под видом подарка и оказывают психологическое давление от лица «правоохранителей».
Изначально, жертве сообщают о положенном подарке, затем присылают фальшивые номер заказа и чек. После просят человека пройти регистрацию в определенном банке. На этом этапе к схеме подключается второй человек, который запугивает человека, якобы тот перевел деньги на счета запрещенной организации, это грозит серьезными проблемами с законом.
Расчет у мошенников на последовательные эмоциональные реакции. Человек в состоянии паники может попасться на крючок.
Эксперт рекомендует не действовать сгоряча, проверять сомнительные чеки через официальное приложение ФНС. А еще никогда не передавать коды из сообщений звонившим.
— Если звонящий торопит с решением и пугает последствиями — это верный признак мошенничества, — отметил Бедеров в беседе с RT.
Тем временем, с 1 сентября 2025 года в России действует обязательная маркировка звонков для компаний и индивидуальных предпринимателей. Но мошенники научились обходить эту маркировку и продолжают обманывать россиян, сообщает 360.ru.
В ноябре российским юристам и адвокатам стали рассылать подложные письма на электронную почту с требованием оплатить членские взносы в адвокатские палаты. О новой схеме мошенничества в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал сенатор Артем Шейкин.
А МВД РФ предупредило о мошенниках, продающих поддельные полисы ОСАГО через подделку сайтов страховых компаний. Пользователи, оплатившие такие «полисы», рискуют столкнуться с их фальшивостью при возникновении ДТП, потеряв деньги, пишет Царьград.