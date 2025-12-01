Гастроэнтеролог Кашух: красную икру можно замораживать на полгода

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух ответила, можно ли замораживать красную икру перед новым годом.
Эксперт подтвердила, что низкие температуры практически не влияют на питательную ценность продукта. После заморозки белок, омега-3 жирные кислоты, витамины A и D, йод и селен сохраняются в продукте в полном объеме.
Заморозка не влияет и на структуру икринок, они не меняются, а даже наоборот — оболочка становится мягче, но это не опасно и не повлияет на здоровье. Но на вкусовые качества продукта это несколько влияет.
А вот если заморозить икру в невскрытой заводской упаковке, то сроки хранения могут доходить до шести месяцев. А вот если переложить продукт в свою тару, то срок хранения в заморозке составит 3 месяца.
В контейнере для заморозки должно быть как можно меньше воздуха.
— Икру нужно укладывать плотно, до самой крышки, — сказала Кашух RT.
Когда потребуется разморозить икру, то нужно делать это постепенно. Продукт оставить в холодильнике, там процесс разморозки будет мягким. А вот если сразу поместить в комнатную температуру, то высок риск размножения микробов. Размороженную икру необходимо употребить в течение суток и повторно замораживать ее нельзя.
Тем временем, цены на черную икру к новому году будут доходить до уровня около 4600 рублей за банку весом 50 г, пишет Газета.ru.
Возможность значительно сократить расходы на новогодние закупки можно, сделав их заблаговременно и пользуясь сезонными скидками. Красная икра к праздничному периоду может подорожать на 10−15 процентов, алкоголь — до 10 процентов, а сладости — до 15 процентов, пишет Царьград.