Трамп сообщил, что не ставит крайних сроков для РФ по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не намерен устанавливать для России каких-либо жестких сроков по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он сообщил журналистам на борту прездентского лайнера во время возврщения из Флориды в Вашингтон.
Ранее американский лидер заявил, что никаких дедлайнов по украинскому урегулированию у него нет.
«Для меня крайний срок — когда это закончится», — заявлял тогда Трамп.
До этого американский лидер признал, что коррупционный скандал на Украине серьезно мешает мирному урегулированию.
Накануне стало известно, что встреча президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа пройдет 2 декабря в Москве. Накануне в Майами завершились переговоры между делегациями Украины и США. Секретарь СНБО Рустем Умеров, который стал главой делегации Украины вместо уволенного Андрея Ермака, оценил результаты переговоров как «продуктивные и успешные».