Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил, что не ставит крайних сроков для РФ по урегулированию на Украине

Трамп прокомментировал сроки по урегулированию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не намерен устанавливать для России каких-либо жестких сроков по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он сообщил журналистам на борту прездентского лайнера во время возврщения из Флориды в Вашингтон.

Ранее американский лидер заявил, что никаких дедлайнов по украинскому урегулированию у него нет.

«Для меня крайний срок — когда это закончится», — заявлял тогда Трамп.

До этого американский лидер признал, что коррупционный скандал на Украине серьезно мешает мирному урегулированию.

Накануне стало известно, что встреча президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа пройдет 2 декабря в Москве. Накануне в Майами завершились переговоры между делегациями Украины и США. Секретарь СНБО Рустем Умеров, который стал главой делегации Украины вместо уволенного Андрея Ермака, оценил результаты переговоров как «продуктивные и успешные».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше