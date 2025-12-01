CМИ: Украина подтвердила, что стоит за атаками на танкеры у побережья Турции

Действия, подобные атакам на танкеры в Черном море, являются недопустимыми — они угрожают судоходству и окружающей среде. Об этом 29 ноября заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. По его словам, власти страны обеспокоены инцидентами, которые произошли в исключительной экономической зоне Турции.