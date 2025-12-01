CМИ: Украина подтвердила, что стоит за атаками на танкеры у побережья Турции

Украина подтвердила, что стоит за атаками морских дронов на два танкера около побережья Турции. Об этом сообщило издание Guardian, ссылаясь на источник в украинских спецслужбах.
— Киев ответственен за атаки морских дронов на два нефтяных танкера возле черноморского побережья Турции, — сказано в статье.
Действия, подобные атакам на танкеры в Черном море, являются недопустимыми — они угрожают судоходству и окружающей среде. Об этом 29 ноября заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. По его словам, власти страны обеспокоены инцидентами, которые произошли в исключительной экономической зоне Турции.
Об инциденте стало известно 28 ноября. Тогда же танкер Kairos загорелся из-за «внешнего воздействия» у побережья Турции. Еще через два часа пожар произошел уже на втором танкере Virat, шедшем под флагом Гамбии.
Позже стало известно, что судно Virat подверглось атаке беспилотников ВСУ. Утром 29 ноября на правом борту над ватерлинией возникли незначительные повреждения.