Фредди Меркьюри, Рудольф Нуриев и ещё 7 звезд: как вирус унёс целое поколение кумиров

Джиа стала лицом ряда известных брендов, её называли «новой Твигги», «лицом 80-х», «первой супермоделью». В 1980 году Вильгельмина Купер умерла от рака — это стало ещё одним ударом для Джии. Девушка часто посещала клубы, где и пристрастилась к веществам. В 1982 году случилась ещё одна беда — погиб близкий друг, фотограф Крис фон Вангейнхайм. После этого жизнь Джии пошла под откос, фотографам приходилось маскировать следы от уколов, а потом они и вовсе отказывались от сотрудничества. На последней съёмке Джиа покинула студию, так и не начав работу. Каранджи переехала в Атлантик-Сити, где жила на пособие, устроилась в универмаг и, по слухам, даже выходила на панель.