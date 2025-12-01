Драка с директором Киркорова, новое шоу Навки и цены: в Москве прогремело открытие ГУМ-катка

В будние дни предусмотрены бесплатные сеансы катания на коньках. Они проводятся в следующие временные промежутки: с 09:00 до 10:00, с 10:30 до 11:30, с 12:00 до 13:00 и с 13:30 до 14:30. Для их посещения необходимо получить билет в кассе — распределение осуществляется в порядке живой очереди. В другое время в будние дни стоимость билета для взрослых (без учета аренды коньков) составляет 900 рублей, для детей в возрасте от 7 до 12 лет — 350 рублей. При необходимости аренды коньков цена для взрослых возрастает до 1550 рублей, для детей — до 650 рублей. Дети в возрасте до 6 лет включительно могут посещать каток без оплаты.