CNN: Мадуро согласился уйти в отставку

Срочная новость.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о своей готовности подать в отставку через полтора года. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше