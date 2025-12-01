Ричмонд
Трамп: Коррупция является проблемой Киева в переговорах по урегулированию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что коррупция является проблемой для Украины в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

— Ситуация с коррупцией не помогает, — сказал он журналистам в Белом доме, комментируя влияние коррупции в республике на переговоры по урегулированию конфликта, передает РИА Новости.

Управление МВД РФ по Харьковской области возбудило уголовное дело против экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему предъявили обвинение сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе о развязывании и ведении агрессивной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак написал заявление об уходе в отставку, решив покинуть должность после того, как украинские антикоррупционные ведомства пришли к нему с обыском. Позже украинский лидер подписал указ о снятии главы его офиса с должности.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, 30 ноября назвал встречу с Соединенными Штатами во Флориде продуктивной и успешной.

