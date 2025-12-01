Павел Дуров сообщил о старте децентрализованной сети Cocoon, предназначенной для вычислений в сфере ИИ.
«Cocoon заработала», — написал Дуров в Telegram-канале.
Новая платформа создает децентрализованную среду на стыке блокчейна, искусственного интеллекта и социальных сетей. Ключевая особенность — возможность работать с нейросетями (составление сообщений, анализ текста), не передавая личные данные третьим сторонам.
Дуров сообщил, что сеть уже обрабатывает первые пользовательские ИИ-запросы, а ее мощности будут увеличены в ближайшие недели. Основатель Telegram гарантирует, что новые искусственного интеллекта функции будут работать при полном сохранении конфиденциальности данных.
Накануне основатель Telegram обвинил Францию в причастности к гибели американского активиста Чарли Кирка. По мнению Дурова, версия о причастности страны к его смерти выглядит правдоподобной.