Guardian: Киев подтвердил свое участие в атаках на танкеры у берега Турции

Издание ссылается на информацию, полученную от источника в спецслужбах Украины.

Источник: Аргументы и факты

Украинская сторона подтверждает, что стоит за атаками морских бесплотных аппаратов на два танкера у побережья Турции, сообщает The Guardian.

Издание из Британии ссылается на информацию, полученную от источника в спецслужбах Украины.

Напомним, в пятницу власти Турции заявили, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Чёрном море примерно в 28 милях от турецкого побережья из-за «внешнего воздействия». 25 членов экипажа были эвакуированы.

Затем экипаж танкера Virat рассказал, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. Все 20 членов экипажа отказались покидать судно. В субботу этот танкер вновь был атакован безэкипажными морскими катерами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецслужбы Украины фактически признали свою причастность к террористическим актам против танкеров в Чёрном море, а также инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше