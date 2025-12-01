Guardian: Киев подтвердил свое участие в атаках на танкеры у берега Турции

Украинская сторона подтверждает, что стоит за атаками морских бесплотных аппаратов на два танкера у побережья Турции, сообщает The Guardian.
Издание из Британии ссылается на информацию, полученную от источника в спецслужбах Украины.
Напомним, в пятницу власти Турции заявили, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Чёрном море примерно в 28 милях от турецкого побережья из-за «внешнего воздействия». 25 членов экипажа были эвакуированы.
Затем экипаж танкера Virat рассказал, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. Все 20 членов экипажа отказались покидать судно. В субботу этот танкер вновь был атакован безэкипажными морскими катерами.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецслужбы Украины фактически признали свою причастность к террористическим актам против танкеров в Чёрном море, а также инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума.