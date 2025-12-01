Драпеко: Протест россиян направлен не против Долиной, а против решения суда

Недовольство граждан направлено не против певицы Ларисы Долиной, а против решения суда. Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко.
— Это, конечно, не против Ларисы Долиной как артистки или человека. Это против решения суда, которое люди считают несправедливым. Есть решение по закону, а есть по справедливости. Суд решил по закону. Хотя на этот счет есть разные мнения. А россияне считают, что это несправедливо, поэтому они таким образом протестуют, — цитирует ее издание Lenta.ru.
После того как суд подтвердил право Ларисы Долиной на спорную квартиру в Москве, она оказалась в центре общественного внимания из-за «культуры отмены». Зрители якобы стали массово отказываться от посещения ее концертов, а крупные компании дистанцировались от артистки, опасаясь репутационных рисков.
Например, сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» приостановила доставку еды по адресу Долиной, пока не будет урегулирован вопрос возврата денег покупателю квартиры.
Певица сначала продала квартиру в центре Москвы, а потом попыталась аннулировать сделку, обвиняя в этом телефонных мошенников. Суд поддержал ее, а покупатель остался без жилья. После этого покупка квартир на вторичном рынке стала более рискованной: увеличилось количество недобросовестных продавцов, «вдохновленных» примером звезды. Схема получила название «эффект Долиной». Что представляет собой этот феномен и как он повлиял на рынок недвижимости, выясняла «Вечерняя Москва».