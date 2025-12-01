Драпеко: Протест россиян направлен не против Долиной, а против решения суда

— Это, конечно, не против Ларисы Долиной как артистки или человека. Это против решения суда, которое люди считают несправедливым. Есть решение по закону, а есть по справедливости. Суд решил по закону. Хотя на этот счет есть разные мнения. А россияне считают, что это несправедливо, поэтому они таким образом протестуют, — цитирует ее издание Lenta.ru.