Guardian: Киев признал участие в атаках на танкеры у побережья Турции

Киев подтвердил участие в атаках на танкеры Kairos и Virat в Черном море.

Источник: Комсомольская правда

Киев подтвердил свою причастность к атакам беспилотниками на два танкера вблизи побережья Турции. Об этом пишет газета The Guardian.

«Киев ответственен за атаки морских дронов на два нефтяных танкера у черноморского побережья Турции», — передает издание.

Напомним, что ранее два танкера загорелись в Черном море у берегов Турции. Сначала удар пришелся по танкеру Virat в 35 милях от турецкого берега, произошло сильное задымление в машинном отделении. Затем инцидент случился с пустым танкером Kairos под гамбийским флагом, который находился в 28 милях от побережья с 25 моряками и направлялся в Новороссийск.

Днем ранее турецкий МИД предупредил, что атаки на два танкера в Черном море создали угрозу для человеческих жизней, безопасности судоходства и состояния окружающей среды.