Guardian: Киев признал участие в атаках на танкеры у побережья Турции

Напомним, что ранее два танкера загорелись в Черном море у берегов Турции. Сначала удар пришелся по танкеру Virat в 35 милях от турецкого берега, произошло сильное задымление в машинном отделении. Затем инцидент случился с пустым танкером Kairos под гамбийским флагом, который находился в 28 милях от побережья с 25 моряками и направлялся в Новороссийск.