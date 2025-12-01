Guardian: Киев признал участие в атаках на танкеры у побережья Турции

Киев подтвердил свою причастность к атакам беспилотниками на два танкера вблизи побережья Турции. Об этом пишет газета The Guardian.
«Киев ответственен за атаки морских дронов на два нефтяных танкера у черноморского побережья Турции», — передает издание.
Напомним, что ранее два танкера загорелись в Черном море у берегов Турции. Сначала удар пришелся по танкеру Virat в 35 милях от турецкого берега, произошло сильное задымление в машинном отделении. Затем инцидент случился с пустым танкером Kairos под гамбийским флагом, который находился в 28 милях от побережья с 25 моряками и направлялся в Новороссийск.
Днем ранее турецкий МИД предупредил, что атаки на два танкера в Черном море создали угрозу для человеческих жизней, безопасности судоходства и состояния окружающей среды.