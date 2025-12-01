Ричмонд
Welt: Зеленский ведёт борьбу за выживание на фоне отставки Ермака

Корреспондент Ваннер уточнил, что Зеленский погряз в проблемах.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский ведёт «борьбу за выживание» из-за отставки главы его офиса Андрея Ермака и провалов Вооружённых сил Украины, заявил корреспондент телеканала из ФРГ Welt Кристоф Ваннер.

«Правая рука Зеленского теперь отстранена после коррупционного скандала, а сам Зеленский сейчас погряз в проблемах. Да он фактически ведёт борьбу за выживание!», — сказал он.

Ваннер отметил, что речь идёт о проблемах ВСУ, а также проблемах во внутренней политике. Кроме того, по его словам, давление Соединённых Штатов на Киев усилилось с целью добиться «территориальных уступок» в пользу Российской Федерации.

Напомним, в настоящее время Ваннер находится в украинской столице.

Об отставке главы офиса Зеленского стало известно в пятницу. До этого сотрудники НАБУ и САП провели обыски в доме и на работе у Ермака.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что отставка Ермака является лишь очередной пиар-акцией киевского режима.

Ранее сообщалось, что Ермак после ухода с должности посетил кабинет Зеленского.