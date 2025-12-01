Из Свердловской области в Китай отправили тонны торфогрунта

Торфогрунт, отправленный в Китай, представляет собой универсальную смесь на основе торфа с добавлением песка, минеральных удобрений, перегноя и других компонентов. В связи с тем, что продукция относится к подкарантинной и представляет высокий фитосанитарный риск, были проведены соответствующие надзорные мероприятия. По их итогам карантинные объекты обнаружены не были.