Из Свердловской области в Китай отправили тонны торфогрунта

Торфогрунт вывезли в Китай.
Более 2 тысяч тонн торфогрунта отправили из Свердловской области в Китай в ноябре 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, которое контролировало отгрузку подкарантинной продукции с 1 по 28 ноября.
«В период с 1 по 28 ноября 2025 года из Свердловской области под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора экспортировано более 2 тысяч тонн торфогрунта в Китай. Были проведены надзорные мероприятия: досмотр, отбор образцов и лабораторная экспертиза», — рассказали в ведомстве.
Торфогрунт, отправленный в Китай, представляет собой универсальную смесь на основе торфа с добавлением песка, минеральных удобрений, перегноя и других компонентов. В связи с тем, что продукция относится к подкарантинной и представляет высокий фитосанитарный риск, были проведены соответствующие надзорные мероприятия. По их итогам карантинные объекты обнаружены не были.