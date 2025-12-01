Ричмонд
Гражданин Украины смог пробежать в Польшу, пока пограничник отходил в туалет

Украинец смог сбежать в Польшу, пока пограничник ГПСУ отходил в туалет. Об этом в воскресенье, 30 ноября, написал Telegram-канал «Украина.ру».

Уточняется, что случай произошел на КПП «Шегини». Военнослужащий Госпогранслужбы Украины покинул свой пост для того, чтобы сходить в туалет, а в это время неизвестный мужчина смог воспользоваться этой возможностью и перебежал через границу в Польшу.

— Поймать ловкого нарушителя так и не удалось. Пограничника оштрафовали на 17 тысяч гривен за халатность, — сказано в публикации, передает Lenta.ru.

Мобилизованный украинец протаранил на машине два шлагбаума на границе с Венгрией и скрылся с места происшествия. Об этом 31 октября сообщил украинский журналист Виталий Глагола. Инцидент случился 30 октября на пункте пропуска «Великая Паладь — Надьгодош» в зоне Мукачевского пограничного отряда в Закарпатской области.

11 октября государственная пограничная служба Украины задержала на границе женщину, которая пыталась вывезти из страны около миллиона долларов США, скрыв их под капотом своего Mercedes. Об этом сообщается в официальных соцсетях пограничников, которые продемонстрировали снимки и видео с найденными свертками.