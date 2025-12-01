Bloomberg: Индия намерена обсудить с РФ покупку истребителей Су-57 и ПРО С-500

Индия готовится к диалогу о покупке российских вооружений — истребителей Су-57 и систем С-500. Соответствующие переговоры запланированы на время визита президента РФ Владимира Путина в страну. Об этом пишет Bloomberg.
«Обсуждение касается ключевых элементов стратегического партнерства», — передает агентство.
Уточняется, что индийский министр обороны Раджеш Кумар Сингх ранее подчеркивал, что оборонное партнерство с Россией рассчитано на длительную перспективу. При этом Индия будет и впредь приобретать нужное ей военное оснащение.
По данным источников агентства, эксплуатация более 200 российских самолётов облегчит Индии переход на новое поколение истребителей из России. Тем не менее, переговоры вряд ли завершатся во время визита Путина.
Напомним, что поездка главы государства в Индию запланирована на 4−5 декабря. До этого, 2 декабря, Путин примет американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москве.