Юрист рассказал, как выгодно продлить новогодние праздники

Он уточнил, что продление новогодних праздников с помощью отпуска в январе нанесет доходу больший урон, чем отпуск в декабре. Это связано с тем, что количество рабочих дней в последнем месяце года превышает их число в первом, при этом оклад всегда остается одинаковым. Когда стоимость одного рабочего дня выше среднедневного заработка, отпуск будет невыгодным.