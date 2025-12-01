В России к обязательной маркировке подключили новые категории товаров

Так, маркировка распространится на игрушки и игры для детей до 14 лет: самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах (за исключением трехколесных велосипедов); куклы и коляски для них, а также на настольные игры, головоломки, наборы электрических гоночных автомобилей и так далее. Как рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки «Честный знак», сейчас в системе зарегистрированы 24 тысячи компаний — это отечественные производители, импортеры, оптово-дистрибьюторские структуры, сетевой ритейл и маркетплейсы.