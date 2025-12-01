Эксперт Бедеров сообщил, что мошенники обманывают россиян, обещая подарки

Эксперт по безопасности Игорь Бедеров предупредил россиян о новой двухступенчатой схеме обмана. Аферисты совмещают обман под видом подарка и оказывают психологическое давление от лица «правоохранителей».
Сначала жертве сообщают о положенном подарке, потом присылают фальшивые номер заказа и чек. После просят гражданина пройти регистрацию в определенном банке. На данном этапе к схеме подключается второй злоумышленник, который запугивает человека, якобы тот перевел деньги на счета запрещенной организации, это грозит ему серьезными проблемами с законом.
— Расчет у мошенников на последовательные эмоциональные реакции. Жертва в состоянии паники может попасться на крючок, — рассказал эксперт каналу RT.
Он порекомендовал не действовать сгоряча, проверять сомнительные чеки через официальное приложение ФНС и никогда не передавать коды из сообщений звонившим.
— Если звонящий торопит с решением и пугает последствиями — это верный признак мошенничества, — подчеркнул Бедеров.
До этого в МВД РФ рассказали о признаках сообщений, которые присылают мошенники со взломанных аккаунтов. В таких письмах часто содержатся просьбы, связанные с отправкой денег.