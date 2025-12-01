«Люди протестуют против несправедливости»: в Госдуме раскрыли, почему россияне ополчились на Долину после скандала с квартирой

Недовольство россиян вызвано не певицей Ларисой Долиной, а судебным решением по поводу ее квартиры. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с Lenta.ru.
«Это, конечно, не против Ларисы Долиной как актрисы или как человека. Это против решения суда, который граждане считают несправедливым. (…) Есть решение по закону, а есть по справедливости. Суд решил по закону. Хотя тут разные мнения на этот счет есть. А граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют», — рассказала эксперт.
Как ранее сообщалось в Telegram-канале Baza, в РФ были зафиксированы массовые случаи возврата билетов на концерты Ларисы Долиной. Отмечалось, что это касается предстоящих выступлений артистки в Хабаровске и Владивостоке.
Напомним, что в Госдуме предложили меры против мошеннической схемы на фоне истории Ларисы Долиной. Инструкция такова: пожилой продавец квартиры, получив деньги, оспаривает сделку через суд, доказывая, что стал жертвой обмана. В результате он возвращает себе жилье, а покупатель теряет квартиру и вынужден годами выплачивать ипотеку.