Трамп отказался устанавливать дедлайн по завершению конфликта на Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не планирует устанавливать для РФ «крайний срок» по завершению конфликта на Украине.
«У меня нет дедлайна. Мой дедлайн — это когда конфликт будет закончен», — сказал он.
Трамп ответил на соответствующий вопрос журналистов. Президент США возвращается из Флориды в Вашингтон, он встретился с представителями средств массовой информации на борту своего самолёта.
Он назвал коррупцию на Украине проблемой на переговорах, но при этом отметил, что переговоры с украинской делегацией относительно мирного урегулирования «идут хорошо».
Кроме того, Трамп подчеркнул, что уверен в заинтересованности Российской Федерации в завершении конфликта на Украине.
«Я считаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось», — заявил он.
Ранее Трамп заявил, что спецпредставитель Стив Уиткофф планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на этой неделе.