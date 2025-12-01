Ричмонд
Трамп отказался устанавливать дедлайн по завершению конфликта на Украине

Президент США заявил, что РФ заинтересована в завершении украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не планирует устанавливать для РФ «крайний срок» по завершению конфликта на Украине.

«У меня нет дедлайна. Мой дедлайн — это когда конфликт будет закончен», — сказал он.

Трамп ответил на соответствующий вопрос журналистов. Президент США возвращается из Флориды в Вашингтон, он встретился с представителями средств массовой информации на борту своего самолёта.

Он назвал коррупцию на Украине проблемой на переговорах, но при этом отметил, что переговоры с украинской делегацией относительно мирного урегулирования «идут хорошо».

Кроме того, Трамп подчеркнул, что уверен в заинтересованности Российской Федерации в завершении конфликта на Украине.

«Я считаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что спецпредставитель Стив Уиткофф планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на этой неделе.

