В МВД предупредили о новых мошеннических схемах: как теперь обманывают владельцев Apple

МВД: мошенники начали блокировку устройств Apple под предлогом установки игр.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники под предлогом установки игр через сторонний Apple ID блокируют гаджеты пользователей и вымогают у них деньги. Об этом предупредили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

«Их мотивация звучит убедительно, ведь требуется “активировать недоступный контент”, “разблокировать премиальную версию” или получить “доступ по сниженной цене”, — заверили в ведомстве.

После ввода пользователем чужого Apple ID мошенники активируют функцию «Найти iPhone» и блокируют устройство в режиме «Потерян». Затем они требуют выкуп за разблокировку, угрожая удалить данные или опубликовать личную информацию.

Как предупредили в ведомстве, авторизация с чужого Apple ID на своем устройстве позволяет злоумышленнику получить через iCloud полный контроль над смартфоном.

Накануне в министерстве предупредили об активизации аферистов в преддверии Нового года.