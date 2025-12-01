В МВД предупредили о новых мошеннических схемах: как теперь обманывают владельцев Apple

«Их мотивация звучит убедительно, ведь требуется “активировать недоступный контент”, “разблокировать премиальную версию” или получить “доступ по сниженной цене”, — заверили в ведомстве.
После ввода пользователем чужого Apple ID мошенники активируют функцию «Найти iPhone» и блокируют устройство в режиме «Потерян». Затем они требуют выкуп за разблокировку, угрожая удалить данные или опубликовать личную информацию.
Как предупредили в ведомстве, авторизация с чужого Apple ID на своем устройстве позволяет злоумышленнику получить через iCloud полный контроль над смартфоном.
Накануне в министерстве предупредили об активизации аферистов в преддверии Нового года.