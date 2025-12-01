Ричмонд
В Таганроге и пригороде Ростова раздались взрывы во время атаки украинских БПЛА

Серия мощных взрывов раздалась в Таганроге и пригороде Ростова-на-Дону. По предварительным данным, российская система ПВО отражает атаку украинских беспилотников.

Источник: Life.ru

Местные жители рассказали телеграм-каналу SHOT, что слышали не менее пяти взрывов в центральной и северной части Таганрога, видели яркие вспышки в небе и ощущали громкий гул. В городе также слышна сирена воздушной опасности. Аналогичные сообщения поступили из села Чалтырь и города Азов, расположенного всего в 10 километрах от Ростова.

Предварительно, средства ПВО уничтожают вражеские воздушные цели. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее Life.ru писал, что минувшим вечером ПВО России сбила десять украинских БПЛА над Белгородской областью и Чёрным морем. Все аппараты самолётного типа были полностью уничтожены в течение трёх с половиной часов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

