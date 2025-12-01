В Таганроге и пригороде Ростова раздались взрывы во время атаки украинских БПЛА

Местные жители рассказали телеграм-каналу SHOT, что слышали не менее пяти взрывов в центральной и северной части Таганрога, видели яркие вспышки в небе и ощущали громкий гул. В городе также слышна сирена воздушной опасности. Аналогичные сообщения поступили из села Чалтырь и города Азов, расположенного всего в 10 километрах от Ростова.
Предварительно, средства ПВО уничтожают вражеские воздушные цели. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее Life.ru писал, что минувшим вечером ПВО России сбила десять украинских БПЛА над Белгородской областью и Чёрным морем. Все аппараты самолётного типа были полностью уничтожены в течение трёх с половиной часов.
