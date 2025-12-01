Европа назвала три условия для передачи Украине российских активов: что требует Брюссель

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер допустил преобразование замороженных российских активов в кредитные средства для Украины. По информации Suddeutsche Zeitung, это возможно при выполнении трех условий, выдвинутых Бельгией.
Как сообщает издание, бельгийский премьер направил письмо с условиями председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Во-первых, страны ЕС должны предоставить Бельгии юридически обязательные и безотзывные гарантии для компенсации потенциальных убытков Euroclear. Во-вторых, риски, связанные с урегулированием споров, должны распределяться между всеми партнерами по ЕС. В-третьих, в программе обязаны участвовать все государства-члены ЕС, на территории которых размещены российские государственные активы.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще раз подчеркнула, что потенциальное использование Бельгией активов РФ — истинный акт воровства.