США усиливают давление на Турцию в связи с ее закупками российской нефти и газа. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные в российском посольстве в Анкаре.
«Давление на Турецкую Республику со стороны США в этом вопросе, конечно, неуклонно возрастает, поскольку на Западе, где популярны идеи неоколониализма, навязывание своей воли другим странам в порядке вещей», — рассказали в посольстве.
Там заверили, что страны поддерживают постоянный контакт по широкому спектру вопросов, включая энергетическое взаимодействие. Они уточнили, что речь идет не только о нефти, но и о поставках газа, а также о строительстве АЭС «Аккую» в провинции Мерсин.
Как заключили в дипмиссии, Россия создала себе репутацию надежного партнера на рынке Турции, и Анкара полностью это признает.
Как накануне заявил глава американского МВД Даг Бургум, США не могут позволить союзникам закупать нефть у России.