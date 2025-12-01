В Госдуме объяснили, зачем нужны детские сим-карты с родительским контролем

«Введение детских сим-карт с функцией родительского контроля — шаг, который отвечает вызовам времени и запросу общества на повышение цифровой безопасности. Сегодня ребенок получает свой первый смартфон порой уже в младших классах и вместе с этим риски, о которых он может даже не догадываться. Возможность для родителей получать геотреки ребенка не для тотального контроля, а для экстренной помощи в случае опасной ситуации — это важный инструмент защиты, особенно когда речь идет о пропаже, несчастных случаях или непредвиденных обстоятельствах», — сказал агентству Немкин.