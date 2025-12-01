Оксфордский словарь назвал слово 2025 года

В 2024 году словом года по версии Оксфордского словаря стало существительное «брейнрот» (brain rot, дословный перевод — гниение мозга). В издательстве указали, что впервые использование слова «брейнрот» было зафиксировано в 1854 году в книге американского писателя Генри Дэвида Торо (1817−1862) «Уолден, или жизнь в лесу» (Walden; or, Life in the Woods). В 2024 году месяцы оно набрало стремительную популярность в социальных сетях и вошло в постоянный лексикон блогеров и журналистов.