Оксфордский словарь назвал слово 2025 года

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Оксфордский словарь английского языка назвал существительное «рейджбейт» (rage bait, дословный перевод — приманка для гнева) словом 2025 года. Об этом сообщило издательство Оксфордского университета Oxford University Press.
«В идеальном обобщении хаоса 2025 года — после общественного голосования и анализа наших языковых экспертов — rage bait был признан “Словом года”, — говорится в сообщении на странице издательства в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Словарь определил «рейджбейт» следующим образом: «онлайн-контент, специально созданный для вызова гнева или возмущения путем использования провокационных или оскорбительных элементов, обычно публикуемый с целью увеличения трафика или вовлеченности на определенной веб-странице или в социальных сетях».
Издательство связало популярность слова с ростом более сознательного использования интернета со стороны пользователей, в связи с чем выросло и количество образов-провокаторов для привлечения внимания. «В настоящее время это явление также играет большую роль в формировании дискуссий о политике, идентичности и дезинформации», — подчеркнуло издательство.
Слово года было выбрано экспертами Oxford University Press с учетом результатов онлайн-голосования на сайте. Всего в шорт-лист попало три слова, где помимо «рейджбейта», находились существительное «аура-фарминг» (aura-farming), которое авторы определили как создание привлекательного имиджа, и глагол «биохак» (biohack), обозначающий попытку улучшить работоспособность организма путем изменения питания, образа жизни или при помощи технических устройств.
В 2024 году словом года по версии Оксфордского словаря стало существительное «брейнрот» (brain rot, дословный перевод — гниение мозга). В издательстве указали, что впервые использование слова «брейнрот» было зафиксировано в 1854 году в книге американского писателя Генри Дэвида Торо (1817−1862) «Уолден, или жизнь в лесу» (Walden; or, Life in the Woods). В 2024 году месяцы оно набрало стремительную популярность в социальных сетях и вошло в постоянный лексикон блогеров и журналистов.