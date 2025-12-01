Врач объяснила, можно ли заболеть менингитом, если не носить шапку зимой

С наступлением холодов многие взрослые с недоумением наблюдают, как молодые люди продолжают гулять без шапок. В детстве мы часто игнорировали просьбы родителей, а теперь сами задаемся вопросом, насколько это безопасно для здоровья. Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероники Лисицкая рассказала KP.RU, можно ли заболеть менингитом, если ходить без головного убора зимой.
— Утверждение о том, что если ходить без шапки, то случится менингит — это миф. Менингит — это воспаление мозговых оболочек, которое чаще всего вызывают бактерии и вирусы. Холод сам по себе не распространяет эти вредоносные микроорганизмы, — объяснила медик.
Переохлаждение ослабляет иммунитет и повышает риск развития острых воспалительных процессов. При наличии хронических тонзиллита, фарингита или синусита прогулка без шапки может спровоцировать осложнения, включая менингит.
— Научно доказано, что самая низкая температура, при которой можно ходить без шапки, — это минус 5 С, но только в сухую безветренную погоду. Если идет снег, дождь или дует ветер, шапку надо надевать и при плюсовой температуре, — заключила специалист.