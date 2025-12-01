Врач объяснила, можно ли заболеть менингитом, если не носить шапку зимой

С наступлением холодов многие взрослые с недоумением наблюдают, как молодые люди продолжают гулять без шапок. В детстве мы часто игнорировали просьбы родителей, а теперь сами задаемся вопросом, насколько это безопасно для здоровья. Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероники Лисицкая рассказала KP.RU, можно ли заболеть менингитом, если ходить без головного убора зимой.